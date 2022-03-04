شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

مع دخول العملية العسكرية الروسية، يومها العاشر، تسمع الآن دوي صافرات الإنذار في العاصمة كييف، وسنوافيكم بما يرد من معلومات.

وقد صرح أهالي وسكان كييف دفاعهم عن مدينتهم، وأنهم تمكنوا من القبض على بعض العناصر التي تسللت للعاصمة كييف وأنهم يجمعون الأغذية لتقديمها لمن يحتاجها، حسب العربية.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طالب اليوم من رئيس البنك الدولي تقديم الدعم لبلاده

وقد انطلقت العمليات العسكرية الروسية في 24 فبراير (2022) بعد أيام على اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دوغانتسيك ولوغانسك الانفصاليتين في الشرق الأوكراني، وذلك بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الكرملين والغرب.

وقد فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلا عن بريطانيا وكندا وأستراليا واليابان ؛ ودول أخرى عقوبات قاسية وموجعة على الروس، فيما تدفق السلاح والدعم العسكري الغربي لكييف، من أجل مواجهة الهجوم الروسي.