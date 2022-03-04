شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات تحجب موقعي تويتر وفيس بوك وعدد من وسائل الإعلام الغربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات حجب موقعي تويتر وفيس بوك على الأراضي الروسية.

فيما علق البيت الأبيض على هذا القرار بأن حجب روسيا فيسبوك هو محاولة لإخفاء المعلومات.

كنت وكالة إنترفاكس للأنباء قد ذكرت أن هيئة مراقبة الاتصالات الحكومية الروسية، قد حجبت اليوم الجمعة، كل من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وصوت أمريكا وراديو أوروبا الحرة وإذاعة دويتشه فيله ووسائل إعلام أخرى.

وعللت الوكالة سبب الحجب إلى نشر هذه الوسائل «معلومات زائفة»، بحسب قولها.

كانت مايكروسوفت قد أعلنت تعليق مبيعاتها لمنتجاتها الجديدة وخدماتها في روسيا التزاما بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي على موسكو

وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث في منشور: “مثل بقية العالم، نشعر بالرعب والغضب والحزن بسبب الصور والأخبار القادمة من الحرب في أوكرانيا وندين هذا الهجوم غير المبرر وغير القانوني من قبل روسيا”، وفق فرانس برس.

وكانت شركة جوجل قد أوقفت في وقت سابق اليوم الجمعة مبيعات إعلانات محرك البحث على منصاتها على الأراضي الروسية، وأفادت أنها أوقفت إعلاناتها مؤقتاً نظراً للظروف الاستثنائية، مضيفة أن الوضع يتطور بسرعة وأنها ستواصل مشاركة التحديثات عندما يكون ذلك مناسباً.