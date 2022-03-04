شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الأمم المتحدة: القتال في أوكرانيا يجب أن يتوقف فورا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: طالبت منظمة الأمم المتحدة، بضرورة وقف القتال والمعارك الدائرة بين الروس والأوكرانيين وبشكل فوري. وأكدت أن كارثة تشيرنوبل مثال حي للحفاظ على المعايير النووي، مؤكدة أنه يجب العمل لتفادي وقوع حادث نووي جديد في أوكرانيا. ورحبت باتفاق الروس والأوكرانيين أمس على توفير ممرات آمنة، داعية الطرفين إلى الحفاظ على حياة المدنيين. من جانبه دعا مستشار ألمانيا، الرئيس الروسي بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا والسماح بدخول مساعدات إنسانية. وكشف مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن، أن البنى التحتية تتعرض لدمار واسع جراء القصف الروسي. وقالت المندوبة البريطانية: إن استمرار الحرب يزيد من معاناة الأوكرانيين ندعو روسيا لوقف الحرب والدخول في الحوار بينما طالبت مندوبة النرويج بمجلس الأمن، روسيا بتوفير الحماية للمدنيين في أوكرانيا. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، أن أمريكا وحلفئها مستعدة لكل خيارات روسيا سواء الدبلوماسية أو العدائية، مؤكدًا أن فرض منطقة حظر الطيران قد يجعل الحرب تخرج من حدود أوكرانيا، ولو فرضنا منطقة حظر طيران سنضطر لإسقاط طائرات روسية وذلك سيؤدي لحرب شاملة.

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