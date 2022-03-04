شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. واشنطن: استهداف المنشآت المدنية جريمة حرب والتعرض لمنشأة نووية قمة انعدام المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بينما تدخل العملية العسكرية الروسية السبت، يومها العاشر، في تصرح للبيت الأبيض أعتبر أن استهداف روسيا للمنشآت المدنية في أوكرانيا يعد جريمة حرب، ووصف تصريح البيت الأبيض الهجوم الروسي على منشأة نووية هو قمة انعدام المسؤولية، حسب العربية.

كانت العمليات العسكرية الروسية قد انطلقت في 24 فبراير (2022) بعد أيام على اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دوغانتسيك ولوغانسك الانفصاليتين في الشرق الأوكراني، وذلك بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الكرملين والغرب.

وقد فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلا عن بريطانيا وكندا وأستراليا واليابان ؛ ودول أخرى عقوبات قاسية وموجعة على الروس، فيما تدفق السلاح والدعم العسكري الغربي لكييف، من أجل مواجهة الهجوم الروسي.