أوكرانيا ترد على أنباء هروب الرئيس فولوديمير زيلينسكي خارج البلاد

الشارقة - اميمة ياسر -

ردت السلطات الأوكرانية على الأنباء المتداولة بشأن هروب الرئيس فولوديمير زيلينسكي خارج البلاد.

ونفت الهيئة الحكومية لأمن المعلومات بكييف اليوم الجمعة هذا الأنباء، قائلة: إن "هذا زائف.. الرئيس موجود في كييف. هو مع شعبه".

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اتهمت الهيئة موسكو بشن حرب معلومات ونشر أخبار كاذبة بالأراضي الأوكرانية التي استولت عليها حتى الآن.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما "، فياتشيسلاف فولودين، ان زيلينسكي غادر البلاد، مستشهداً بنواب أوكرانيين على برنامج "تليجرام" للتواصل الاجتماعي.

وقال فولودين: "زيلينسكي الآن يقيم في بولندا".

وكان نائب في البرلمان الأوكراني قد صرح بأن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، غادر أوكرانيا على وجه السرعة، ويختبئ حالياً في السفارة الأمريكية هناك.

وفي مقطع فيديو، أعلن إيليا كيفا، النائب بالبرلمان الأوكراني، إن زيلينسكي قد غادر البلاد إلى بولندا.

وقال كيفا في الفيديو: "لقد تأكد لي للتو أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قد عبر الحدود الأوكرانية البولندية اليوم وهو الآن بأمان في السفارة الأمريكية هناك".

وأضاف النائب بالبرلمان الأوكراني: "سيستمر زيلينسكي من هناك في التخلص من الجيش الأوكراني والسكان المدنيين، وإصدار أوامر غير معقولة تودي اليوم بحياة الآلاف من البشر".

يأتي هذا بعد يوم من تحذير أجهزة الاستخبارات الأوكرانية من أن روسيا قد تنشر تقارير كاذبة تزعم فيها فرار زيلينسكي إلى خارج البلاد.