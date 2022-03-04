بعد قصف روسيا محطة ’’زابوريجيا‘‘ النووية.. الرئيس الأوكراني يترك بلاده وينتقل إلى بولندا

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

أعلن فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر أوكرانيا وانتقل إلى بولندا.

وأضاف فولودين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: " لقد غادر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي البلاد، وهو الآن في بولندا".

وتابع رئيس مجلس النواب الروسي: "زيلينسكي غادر أوكرانيا، حيث قال نواب في البرلمان الأوكراني (رادا) إنهم لا يستطيعون الوصول إليه في لفوف بغرب البلاد"، مشيرا إلى أنه الآن في بولندا.

وكانت كييف قد أعلنت أن نيران القوات الروسية استهدفت الجمعة محطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط أوكرانيا والأكبر في أوروبا، مما أسفر عن اندلاع حريق في مبنى للتدريب، مطمئنة إلى عدم تضرر أي معدات "أساسية"، قبل أن تعلن السلطات الأوكرانية في وقت لاحق سيطرة القوات الروسية على المحطة.

من جانبه، قال المدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن صاروخا استهدف مبنى في أحد منشآت بمحطة "زابوريجيا" النووية الأوكرانية، ولكن ليس هناك أي تسرب إشعاعي جراء القصف الروسي.

وأضاف المدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مؤتمر صحفي نقلته قناة العربية، أن المبنى الذي احترق في محطة "زابوريجيا" لا يوجد به مفاعل نووي، ولم تتسرب أي مواد مشعة بعد استهداف محطة "زابوريجيا"، لكن جرى إصابة 2 من رجال الأمن بجروح جراء الاستهداف.

وأكمل: "يجب تجنب التصعيد بالقرب من المنشآت النووية في أوكرانيا، كما يجب ألا تمنع الحرب صيانة أنظمة الأمن في المحطات النووية الأوكرانية، ونحن مستعدون لإرسال موظفينا إلى تشيرنوبل في أسرع وقت"، مشيرا إلى أنه تحدث مع المسؤولين الروس بشأن منشأة "زابوريجيا"، قائلا: "تشيرنوبل وزابوريجيا تخضعان الآن لسيطرة الجيش الروسي، وأنا مستعد للذهاب إلى أوكرانيا، ونقول لروسيا وأوكرانيا، إنه يجب عدم المساومة على السلامة النووية، وننتظر ردا من روسيا وأوكرانيا بشأن عقد اجتماع في تشيرنوبل".

ويأتي هذا الحادث، بعد أيام قليلة على استيلاء روسيا على محطة تشيرنوبيل الواقعة على بعد 100 كيلومتر شمال كييف.

ويقول مراقبون إن محطة زابوريجيا من نوع مختلف وأكثر أمانًا عن محطة تشيرنوبيل، التي كانت موقعًا لأسوأ كارثة نووية في العالم في عام 1986.

معلومات عن محطة زابوريجيا

على ضفاف خزان كاخوفكا جنوب شرق أوكرانيا تقع المحطة التي تبعد حوالي 200 كيلومتر عن منطقة دونباس المتنازع عليها و550 كيلومترا جنوب شرق كييف.

بُنيت زابوريجيا بين 1984 و1995، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وتاسع أكبر محطة في العالم.

لديها 6 مفاعلات، كل منها يولد 950 ميجاوات، ويبلغ إنتاجها الإجمالي 5700 ميجاوات، ما يكفي من الطاقة لحوالي 4 ملايين منزل.

في الأوقات الطبيعية، تنتج خُمس الكهرباء في أوكرانيا وما يقرب من نصف الطاقة التي تولدها منشآت الطاقة النووية في البلاد.