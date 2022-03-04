«الحلول السلمية عبر التفاوض».. اتصال هاتفي بين محمد بن زايد والرئيس الأوكراني

الشارقة - اميمة ياسر -

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

وبحث بن زايد مع زيلينسكي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، في إطار الاتصالات والمباحثات التي يجريها ولي عهد أبوظبي مع عدد من قادة العالم بشأن المستجدات على الساحة الأوكرانية.

واطلع بن زايد من الرئيس الأوكراني على آخر التطورات الجارية حالياً، مؤكداً أهمية إيجاد الحلول السلمية عبر التفاوض والحوار والتفاهم .

وأشار ولي عهد أبوظبي إلى أن دولة الإمارات تدعم كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة، وحريصة على تقديم المساعدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا، من منطلق نهجها الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية.

وأكد محمد بن زايد ضرورة الاستمرار في الاتصالات الجادة، لإيجاد حل سياسي للأزمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف وأمنها القومي.