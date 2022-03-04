شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ترصد تطوير لقاحات فيروس كورونا.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى إنفوجراف، لقاحات فيروس كورونا قيد التطوير، جاء فيه أنه قبل انتشار كورونا فى عام 2019، كانت شركات الأدوية تعمل على تصميم لقاحات يمكنها التكيف بسرعة مع سلالات الفيروس الوبائى.

ولفت الإنفوجراف إلى أن شركات الأدوية نجحت فى تطوير بعض لقاحات "كوفيد 19" الجديدة التى يتم اختبارها وإعدادها، موضحا أن لقاحات النواقل تستخدم من قبل استرازينيكا سبوتنيك وجانسين و أن لقاحات الوحيدات تستخدم من قبل سانوفى ونوفافاكس.

رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف، أهم المبادئ التى يمكن تطبيقها فى مجال تكنولوجيا المعلومات الخضراء، والتى جاء من بينها تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال استخدام معدات مرشدة للطاقة وتطوير تكنولوجيا حديثة منخفضة استهلاك الطاقة.

وتضمنت المبادئ تطوير ورفع كفاءة منظومة التشغيل لنظم المعلومات والاتصالات من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة لخفض استهلاك الطاقة خلال عملية التشغيل وتشجيع كافة المبادرات التى تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة فى هذا القطاع، ودعم برامج البحث والتطوير بمجال تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء، وزيادة الوعى بين كافة شرائح مجتمع المعلومات والاتصالات بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.



