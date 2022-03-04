شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات رئاسة "الوفد" الجمعة.. والهيئة القضائية تحظر عقد المؤتمرات داخل الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد يوم الجمعة القادمة الموافق 11 مارس الحالى، وقد أعلنت اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات أسماء المرشحين لخوض الانتخابات بعد انتهاء مدة الطعن.

ويتنافس ثلاثة مرشحين على خوض الانتخابات، وهم: المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب الحالى، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا ورئيس المعهد السياسى لحزب الوفد، والمهندس ياسر قورة عضو الهيئة الوفدية.

ووفقا لبيان صادر عن حزب الوفد منذ قليل، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إجراء الانتخابات مساء الخميس الماضى، منع انعقاد أى مؤتمر انتخابى أو صحفى أو أى دعاية انتخابية داخل المقر الرئيسى لحزب الوفد قبل إجراء الانتخابات أو حتى يوم الانتخابات حتى إعلان نتيجة الانتخابات. وقد أصدرت لجنة الإشراف على الانتخابات قرارًا مساء الخميس الماضى أكدت فيه التزامها التام بقرار الهيئة القضائية الموقرة المشرفة على العملية الانتخابية.