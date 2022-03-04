النائب خالد بدوى ينجح فى الحصول على جهاز أشعة مقطعية لمستشفى بالشرقية

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القاهرة - سامية سيد - نجح النائب الدكتور خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الحصول على جهاز أشعة مقطعية CT لمستشفى الإبراهيمية المركزى بمحافظة الشرقية بعد جهد استمر لمدة عام، وذلك عقب تقدمه بطلب إحاطة في مجلس النواب.

ويعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين.

ومن بين نواب التنسيقية، النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى قدم أداءً نموذجيا خلال الفترة الماضية، من خلال دوره الرقابي والتشريعي داخل البرلمان، بالإضاقة إلي دوره الحقيقي والواقعي علي أرض الواقع.

وتفاعل الدكتور خالد بدوى مع قضايا ومشاكل المواطنين، وكانت تحقيق مطالبهم وتذليل العقبات التي تواجههم علي رأس أولوياته، وفاء للقسم الذى أقسمه تحت قبة البرلمان، وكذلك لمراعاة مسئولياته تجاه وطنهم، حيث حصل على موافقة وزارة الشباب و الرياضة على الطلب المقدم منه على دعم نادى الابراهيمية الرياضى بمبلغ خمسون ألف جنيه كدعم اضافى للصرف على الانشطة الرياضية بالنادى، كما حصل على موافقة محافظ الشرقية بتوفير بلاط انترلوك في الشوارع الجانبية بالابراهيمية في مناطق" المنتزه - الصاغة - مدخل شارع السوق - مدخل شارع ابو زناتى - و كل الشوارع الفرعية الجانبية فى المدينة".

ونظم النائب خالد بدوى زيارة ميدانية لعزبتي الشوايكة ومتولي دسوقي، لمناقشة بعض مشكلات العزبتين، والرد على استفسارات الاهالي المتعلقة بقطاعات الري والصرف وبعض مشكلات المواطنين مع ارتفاع القيمة الايجارية لهيئة الاوقاف، وتم التعهد بالسير في حل مشكلات المواطنين بالعزب المجاورة، كما نظمت حملات مكبرة لإزالة القمامة من شوارع قرى الابراهيمية بناءً على توصيات لجنة الادارة المحلية لطلب الاحاطة المقدم من النائب خالد بدوي بشأن تراكم القمامة على ضفاف المجاري المائية وفي شوارع المركز.

وتقدم النائب خالد بدوي، بطلب إلى وزارة الصحة والسكان بشأن الموافقة على توفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، مخاطبا وزارة الصحة بسرعة توفير الجهاز خلال أيام نظراً لحاجته الضرورية لخدمة أهالي المركز، وطلب إحاطة إلي المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسيمن فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تراكم أكوام القمامة في شوراع مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية وعلي ضفاف المجاري المائية والشوراع الرئيسية.