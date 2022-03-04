صور.. انتهاء التصويت في انتخابات المهندسين بالإسكندرية وبدء الفرز

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، انتهاء عملية التصويت وبدء الفرز في كافة اللجان الفرعية.

وشهدت الانتخابات إقبالا من الناخبين فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت وبدء عملية الفرز .

كانت المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية انطلقت صباح اليوم لاختيار رئيس النقابة الفرعية والنقيب العام ومقعد مكملين وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة داخل نادي المهندسين بمنطقة سابا باشا.

وبلغ من لهم حق التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية 95 ألفا و544 ناخبا، ويفوز على مقعد رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية الحاصل على أعلى الأصوات.