58 ألف جنيه غرامات خلال حملات الأحياء في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

نفذت أحياء الإسكندرية اليوم الجمعة، حملات مكثفة بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة.

شملت الحملات 5 أحياء هي: "وسط، الجمرك، المنتزه أول، غرب، العامرية ثان"، بمشاركة إدارات: "رخص المحلات، إشغال الطرق، الإيرادات".

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة اليوم، أسفرت الحملة عن غلق 20 منشأة تجارية، لمخالفة الإجراءات الاحترازية علاوة على فرض 58 ألف جنيه غرامات مالية على أخرى، ورفع 490 حالة إشغال.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شدد على رؤساء الأحياء بتنفيذ حملات متتالية، لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق على جميع المحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.