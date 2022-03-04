محافظ الإسكندرية: تحرير 1300 محضر في حملات تموينية على الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن إجمالي المحاضر التي جرى تحريرها خلال حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمخابز البلدية خلال شهر فبراير بلغت 1302 محضر.

وأضاف الشريف، أن مديرية التموين، وجميع الاجهزة الرقابية شنت العديد من الحملات الرقابية على مستوى أحياء المحافظة لضبط أي مخالفات تموينية، كما تعمل على توفير كافة السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتناسب مع المواطنين.

ومن جانبه أوضح محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المديرية شنت خلال شهر فبراير العديد من الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بنطاق الإدارات التموينية السبع.

أشار سعد، إلى أن إجمالي المحاضر التي جرى تحريرها للمخابز البلدية المخالفة بلغت 716 محضر، وإجمالي المحاضر التي جرى تحريرها على الأسواق خلال شهر فبراير بلغت 586 محضر.