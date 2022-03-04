صور.. إقبال على انتخابات المهندسين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، إقبالا من الناخبين فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت وبدء عملية الفرز .

كانت انطلقت المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية صباح اليوم لاختيار رئيس النقابة الفرعية والنقيب العام ومقعد مكملين وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة داخل نادي المهندسين بمنطقة سابا باشا.

وبلغ من لهم حق التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية 95 ألفا و544 ناخبا، ويفوز على مقعد رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية الحاصل على أعلى الأصوات.

وقال المهندس محمد فتح الباب ،رئيس لجنة الانتخابات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه جرى تقسيم لجان انتخابات المرحلة الثانية إلى 32 لجنة انتخابية حسب تخصصات كل مهندس لتسهيل إجراءات التصويت.

وأضاف أنه سيتم التصويت داخل كل لجنة فى ثلاثة صناديق لاختيار النقيب العام ورئيس نقابة الإسكندرية ومقعد مكملين، موضحا أن كافة اللجان تحت إشراف قضائي كامل.