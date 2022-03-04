حدث في 8 ساعات| بيان حكومي عاجل بشأن امتحانات الثانوية العامة وتفاصيل موجة الطقس الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، توجيه الرئيس السيسي بتحقيق أكبر قدر من الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة، وتفاصيل موجة الطقس الحارة التي تتعرض لها البلاد بدءا من غد السبت، وإصدار الحكومة بيان عاجل بشأن امتحانات الثانوية العامة.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يوجه بتحقيق أكبر قدر من الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة لتوفير السيولة المرورية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، الأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها، والتي تأتي ضمن المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة في الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، آخذا في الاعتبار الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، مع ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات والمواطنين.

وتفقد الرئيس الموقف التنفيذي الخاص بمحور عمر المختار، فى منطقة مسطرد امتداداً لمحور عدلي منصور، والمرحلة الثانية من تطوير محور جوزيف تيتو، والتي تمتد من أسفل كوبري الحرفيين حتى الطريق الدائري بواقع ٥ حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس تفقد أيضاً استكمال الأعمال الإنشائية في محور "شينزو آبي"، والذي يساهم في نقل الحركة المرورية من محور الشهيد حتى العاصمة الإدارية الجديدة، مروراً بطريق السويس والطريق الدائري، وذلك بطول ١٥ كم وبواقع ٥ حارات مرورية في كل إتجاه، كما يتضمن ١٠ كباري علوية

موجة حارة.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يبدأ في هذا الموعد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءا من غد السبت.

وقالت غانم، لمصراوي، إن البلاد تشهد بداية من الغد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، بمعدل 3 درجات، مؤكدة أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى غدا 23 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة مستمر حتى بعد غد الأحد، وستكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة وسنشهد موجة حارة، مع نشاط مثير رياح مثير للرمال والأتربة، وبداية من يوم الاثنين ستنخفض الحرارة بشكل ملحوظ.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ مع دخول ساعات الليل ويكون الطقس شديد البرودة على أنحاء الجمهورية كافة وبخاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

تجنباً للعقوبة.. 5 خطوات يجب اتباعها قبل السفر لأداء العمرة

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه بعد انتظار دام أكثر من عامين، بدأت أفواج المعتمرين المصريين في التوافد على الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وكشف حنفي لمصراوي، التعليمات التي يجب على المعتمر اتباعها عند التحرك من أرض الوطن وحتى الوصول إلى المملكة والمغادرة، حتى لا يتعرض لمخالفة الأنظمة واللوائح المتبعة بالمملكة العربية السعودية وهي كالتالي:

- عدم حمل أي أمتعة لا تخص المعتمر على سبيل توصيلها لأي مقيم بالمملكة.

- عدم حمل أي أدوية لأن بعض الأدوية التي تستخدم بمصر تعتبر أدوية جدول داخل المملكة.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية سواء داخل الحرمين الشريفين أو في الأماكن العامة.

- عدم بالبقاء داخل المملكة بعد انتهاء المدة المحددة لأداء مناسك العمرة تحت أي ظرف، تجنباً للعقوبات المنصوص عليها لمن يخالف الأنظمة داخل المملكة.

- على المعتمرين عند المغادرة الإلتزام بالوزن المحدد من قبل شركات الطيران المختلفة الناقلة.

وأشار نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إلى أن جميع المعتمرين مؤمن عليهم تأمين طبي ومن حقهم العلاج وصرف أي أدوية بالمملكة.

منزلة الشهداء.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة - النص الكامل

علنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "منزلة الشهداء عند ربهم"، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة

وأعربت عن ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

مبالغ مقابل التوظيف.. بيان مهم من القوى العاملة بشأن إعلان متداول لفرص عمل بالإمارات

كدت وزارة القوي العاملة، أن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة من إعلان منسوب للوزارة يطلب مبالغ مالية مقابل التوظيف وعقود العمل بالإمارات، عار تماما من الصحة.

وحذرت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، الجمعة، المواطنين من هذه الإعلانات الوهمية التي تستغل رغبة الشباب في السفر، وتستدرجهم بمثل هذه العقود "المضروبة وتطلب مبالغ مالية بالمخالفة للقانون، وفي النهاية يجد العامل الشركة ليس لها أي وجود .

وأشارت إلى أن محمد سعفان وزير القوي العاملة، تلقى تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت فيه حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي، عن رصد إعلان تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي منسوب إلى الوزارة، ويطلب في الإعلان مبالغ مالية مقابل التوظيف وعقود العمل بدولة الإمارات.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي حذر راغبي السفر للعمل بدولة الإمارات من دفع أي مبالغ مالية، إذ أن قانون العمل بالدولة يٌجرم تحصيل أي مبالغ مالية من العامل في أي مرحلة من مراحل التشغيل سواء قبل دخولهم الدولة أو بعد إلحاقهم بالعمل، وينبغي العلم بأن الكفيل (صاحب العمل) هو المسؤول عن دفع جميع مصاريف عملية التوظيف بموجب قانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن أن هناك عقوبات إدارية توقع على المنشآت المخالفة.

وأهاب مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي بجميع العمال عدم الاستجابة لمثل هذه الإعلانات الوهمية، والتواصل مع مستشارك العمالي أبوظبي من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

أو من خلال التواصل مع وزارة القوى العاملة 3 ش يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة.

ارتفاع جديد في أسعار البيض للمرة الثالثة خلال أسبوع

حققت أسعار البيض ارتفاعا، اليوم الجمعه، وذلك بحسب بورصة بيع البيض على مستوى الجمهورية، عقب زيادتين يومي السبت الماضي والثلاثاء الماضيي.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض في جميع البورصات الرئيسية ما بين 54.5، ليباع في الأسواق بـ 57 جنيها.

وسجل سعر طبق البيض الأحمر ثباتا عند 54.5 جنيها في البورصات ليباع بـ 57 جنيها، وتراوحت أسعار البيض البلدي من 61 إلى 63 جنيها.

يذكر أن أسعار البيض قد شهدت حالة من التذبذب خلال شهري يناير الماضي وفبراير الجاري ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار.

البحوث الفلكية: زلزالان شمالي شرق مدينة دهب

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،، صباح اليوم الجمعة الموافق 4/03/2022 هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب.

وبحسب بيان اليوم، جاءت بياناتها كالتالي:

الأولى، في تمام الساعة 6.54 صباحاً بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 3.49 درجة على مقياس ريختر، و

خط العرض 28.7387° شمالا

، وخط الطول : 34.8612 شرقا، العمق 16.7 كم.

والثانية في تمام الساعة 23. 07 صباحا بالتوقيت المحلي، بقوة 3.58 درجة على مقياس ريختر

، وخط العرض :28.7312° شمالا

، وخط الطول 34.7832° شرقا، والعمق 16 كم.

هذا ولم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بهذه الهزة الأرضية

وزير النقل يوجه بالالتزام بقياسات الجودة في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري

قد وزير النقل المهندس كامل الوزير، سلسلة اجتماعاته الأولى بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، واجتمع مع اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل، وطرق حياة كريمة الجاري الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وذكرت وزارة النقل في بيان لها، الجمعة، أن الوزير وجه بالالتزام بقياسات الجودة العالية في تنفيذ المشروعات والالتزام بنهوها في التوقيتات المحددة، خاصة مع أهميتها في تسهيل حركه تنقل المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية وبما يتواكب مع النهضة الكبيرة التي يعيشها قطاع النقل في مصر، ومنه قطاع الطرق والكباري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقد الوزير اجتماعا موسعاً مع رئيس وقيادات هيئة الأنقاق وبحضور رئيس شركة "أم أو تي" للاستثمار وقيادات وزارة النقل، لمتابعة الخطة الشاملة للاستغلال الاستثماري الأمثل لكافة الأراضي المملوكة للهيئات والشركات التابعة للوزارة، وكذا الاستغلال الأمثل لكافة محطات المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

وتابع الوزير خطة تنفيذ مناطق انتظار بجانب كافة محطات المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎تسهيلا على ‏المواطنين، وخطة الاستغلال الأمثل لعدد من المولات بمشروعات المترو والجر الكهربائي مثل مول هليوبوليس بالخط الثالث لمترو الأنفاق ومول العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع "العين السخنة العلمين مطروح" بما يساهم في تحقيق عوائد مادية لهذه المشروعات.

جدير بالذكر أن انعقاد هذه الاجتماعات بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن استعدادات الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة للانتقال التدريجي للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار متابعة جاهزية مقر وزارة النقل لاستقبال الموظفين المقرر انتقالهم بشكل تدريجي، للعاصمة الإدارية الجديدة.

تخفيضات تصل لـ25%.. وزير التموين يكشف موعد بدء معارض أهلا رمضان

أكد على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى ‏معارض آهلا رمضان ‏اهتماما خاصا، مشيرا إلى أن الرئيس ‏وجه بالتوسع في نشر ‏المعارض، وزيادة التخفيضات حتى ‏يستطيع المواطن الحصول ‏على سلعه بتخفيضات كبيرة.

وأكد ‏المصيلحى، أن معارض رمضان ‏ستبدأ في الفترة من ٢٤ مارس ‏الجاري إلى الأول من أبريل، مضيفا ‏أن المعرض الرئيسي سيكون ‏بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات تحت ‏رعاية رئيس الوزراء ‏الدكتور مصطفى مدبولى.‏

وأضاف وزير التموين، خلال لقائه برؤساء الشركات ‏وأصحاب السلاسل التجارية ‏وعدد من الموردين ‏والمنتجين، أن عدد الشركات التي تقدمت حتى الآن ‏للمشاركة بالمعرض نحو 175 شركة، ‏متوقعا زيادتها ‏إلى 250 شركة ‏قبل بدء المعرض، مشيرا إلى أن التخفيضات سوف تتفاوت مابين ال ‏‏٢٠ إلى ٢٥% ‏مشيرا إلى أن كل سلسلة تجارية سيقام ‏فيها ركن خاص تحت اسم ‏‏"أهلا رمضان" لتغطية ‏أكبر مساحة جغرافية حيث تصل عدد الفروع ‏إلى نحو ‏‏1300 فرع.‏

وأعلن المصيلحي، أن هناك ١٣٠٠ مجمع استهلاكي ‏و ٥٠٠ منفذ من منافذ جمعيتي ‏وعدد من المنافذ ‏المتحركة سيشاركون فى معارض أهلا رمضان هذا ‏العام بنفس التخفيضات ‏السابقة، مؤكدا أن التنسيق التام ‏بين المحافظين لإقامة شوادر بالمحافظات ‏أيضا ‏لتوفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في ‏جميع ‏المناطق لرفع العبء عن كاهل المواطنين

‏وأضاف وزير ‏التموين، أن عدد القوافل المتنقلة ‏المشاركة فى معارض أهلا رمضان ‏ستصل إلى 100 ‏قافلة متنقلة (سيارات تتراوح حمولتها من 1 طن و ‏‏1.5 طن و 5 ‏أطنان) تكون محملة بكافة السلع التي ‏يحتاج إليها المواطنين ‏وتستطيع الوصول إلى كافة ‏النجوع والكفور والمناطق النائية.‏

وفي السياق أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير، أن منافذ جمعيتي التي ستشارك ‏بمعارض أهلا رمضان و القوافل ‏المتنقلة سيكون بها ‏نفس السلع التي ستعرض بالسلاسل التجارية ‏‏والمجمعات الاستهلاكية والشوادر وبنفس التخفيضات ‏ايضآ ، مشيرا ‏إلى أن توجيهات وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، هي ‏تمركز السيارات المتنقلة بالأماكن التي لا يوجد ‏بها ‏مجمعات وتبتعد عن السلاسل التجارية إضافة إلى ‏اختيار منافذ ‏جمعيتي التي تنتشر بالنجوع والقرى ‏وتوفير السلع لها.‏