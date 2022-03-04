باشاغا يدعو لوقف التعامل مع الدبيبة: حكومته “منتهية الولاية”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - مارس - 2022 5:22 مساءً

حكوتي “الممثل الشرعي الوحيد” للسلطة التنفيذية”، بهذه الكلمات توجّه رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، الى مؤسسات الدولة وكافة الجهات الرقابية والأمنية، داعيا إلى وقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية “التي انتهت ولايتها”، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عنها.

باشاغا وجّه خطابه، اليوم الجمعة، إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، ورؤساء ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد وجهاز المخابرات العامة ومصلحة الطيران المدني.

وقال باشاغا، إن حكومته التي نالت ثقة البرلمان، هي “الممثل الشرعي والوحيد للسلطة التنفيذية في ليبيا”، وطلب من الجهات الأمنية ضرورة القيام بتأمين وحماية مقار الوزارات والمرافق والمنشآت الحيوية للدولة ورفع حالة التأهب والاستعداد لمنع أي خروقات أمنية تمس العاصمة طرابلس والمدنيين.

أتى ذلك، بعد أن أدت الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمام البرلمان، في جلسة غاب عنها عدد من الوزراء، واتهم فيها رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة بعرقلة العملية، بعد إغلاق المجال الجويّ وإيقاف حركة الطيران بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، وكذلك بعد احتجاز وزيرين من قبل جماعة مسلحة.

ولم يتضح بعد موقف الجهات الرسمية من الخطاب الذي وجهه باشاغا وما إذا كانت ستوقف التعامل مع حكومة الدبيبة أو تستمر في تنفيذ قراراتها.