بلينكن: الحرب على أوكرانيا اعتداء على العالم أجمع

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أكّد وزير الخارجية الأميركية “أنتوني بلينكن” أن الاعتداء على أوكرانيا هو اعتداء على دول العالم أجمع وأن هذه الحرب تنتهك مبادئ النظام العالمي.

وفي تصريحات صحافية مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لفت بلينكن الى ان الحرب على أوكرانيا غير مبررة وتسببت في خسائر ضخمة، مشددا على ان التحالف الأوروبي الأميركي ضروري لدعم أوكرانيا.

في السياق، أشار الى انه لا يمكن السماح لأي دولة بأن تهيمن على جيرانها، مؤكدا استمرار التنسيق مع الجانب الأوروبي في تقديم الدعم لأوكرانيا وتعزيز الشراكة الأميركية الأوروبية للضغط على روسيا لوقف الحرب.

بدوره، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن روسيا تقصف وتدمر كل شيء.

على خط مواز، أكد وزير خارجية أوكرانيا “ديميتري كوليبا” أنه أبلغ وزراء خارجية الناتو أن يتصرفوا قبل فوات الأوان وألا يسمحوا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحويل أوكرانيا إلى سوريا، على حد تعبيره.

وأضاف في مقطع مصور نشره في حسابه على تويتر اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة للقتال وستستمر، مشيراً إلى الحاجة في ذات الوقت إلى شركاء لمساعدتهم عبر إجراءات “حازمة وسريعة”.

في موازاة ذلك، وجه الوزير الأوكراني اتهامات للجنود الروس بارتكاب عمليات اغتصاب في مدن أوكرانية دون تقديم أي دليل لمزاعمه، وذلك خلال ندوة بمعهد تشاتام.