أكثر من 50 قتيلًا في انفجار مسجد في باكستان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

هزّ انفجار ضخم مدينة بيشاور شمال غرب باكستان استهدف مسجدا شيعيا.

وأدى الانفجار الى مقتل 56 شخصا على الأقل واصابة 194 بجروح وفق ما أفاد مسؤول في المستشفى.

وفي التفاصيل، وقع الانفجار في منطقة “كوتشا ريسالدار” في بيشاور، على بعد حوالى 190 كلم غرب العاصمة إسلام أباد، قبل لحظات من بدء صلاة الجمعة، بحسب شهود.

وقال زاهد خان “رأيت رجلا يطلق النار على عنصرَي شرطة قبل أن يدخل إلى المسجد. وبعد ثوانٍ، سمعت انفجارا هائلا”.

كذلك، أفاد الناطق باسم “مستشفى ليدي ريدينغ” في بيشاور محمد عاصم خان “أعلنا حالة الطوارئ في المستشفيات”، مؤكدا حصيلة الضحايا.

وأدى الانفجار إلى تحطّم زجاج نوافذ المباني القريبة فيما شوهد عناصر الإنقاذ أثناء نقلهم القتلى والجرحى من الموقع.