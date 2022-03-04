32 من أصل 47.. “حقوق الانسان” يصوّت للتحقيق بانتهاكات روسيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - مارس - 2022 4:04 مساءً

في اطار الرفض الدولي للغزو الروسي على أوكرانيا، صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اليوم الجمعة على قرار لتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات ارتكبت عقب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي التفاصيل، صوّت 32 عضوا من أصل 47 في المجلس الأممي لإجراء تحقيق على أعلى مستوى ممكن في انتهاكات حقوقية مزعومة، مع مراعاة تحميل الجناة المسؤولية.

أما الدولتان اللتان صوّتتا ضد الخطوة فهما روسيا وإريتريا، فيما امتنع الأعضاء الثلاثة عشر الباقون عن التصويت، بما في ذلك الداعمون التقليديون لموسكو: الصين وفنزويلا وكوبا.

من جانبه، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتشكيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة دولية للتحقيق في ما اعتبرها “وقائع جرائم حرب” من روسيا ضد بلاده.

وقال عبر حسابه على تويتر “سيتم توثيق الأدلة واستخدامها في المحاكم الدولية.. ستتم محاسبة مجرمي الحرب الروس”.

الى ذلك، اعتبرت سفيرة كييف لدى الأمم المتحدة أن تصويت اليوم يجب أن يظهر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “العالم كله ضدك”.

وقالت السفيرة “يفيينيا فيليبنكو” للصحافيين بعد التصويت “الرسالة لبوتين كانت واضحة: أنت معزول على المستوى الدولي والعالم كله ضدك”.

بدورها، اشارت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، الى ان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صوّت لصالح تشكيل لجنة تحقيق لمساءلة نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن “انتهاكات وتجاوزات” حقوق الإنسان بعد العملية العسكرية لبلاده في أوكرانيا.