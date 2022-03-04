شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الأوكرانية تعلن عن جولة جديدة من المفاوضات مع روسيا نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أنها تستعد لجولة جديدة من المفاوضات مع روسيا نهاية الأسبوع.

من جانبه، أكد وزير خارجية أوكرانيا، أن بلاده مستعدة للقتال وتحتاج لمساعدات عبر إجراءات حازمة.

وكان ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، قد صرح الجمعة، بأنه تم رصد استخدام روسيا للقنابل العنقودية في أوكرانيا.

وأكد أن الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى أخرى واسعة النطاق، وأن الحلف لن يقيم منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، بعدما طلبت كييف المساعدة لوقف القصف الروسي وفقًا لـ”العربية”.

ودعا ستولتنبرج – بعد اجتماع عاجل مع وزراء خارجية دول الحلف – روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة، كما دعا بوتين إلى إنهاء الحرب فورًا دون شروط والدخول في الحوار.