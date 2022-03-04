شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الناتو: رصدنا استخدام روسيا للقنابل العنقودية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الجمعة، أنه تم رصد استخدام روسيا للقنابل العنقودية في أوكرانيا.

وأكد أن الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى أخرى واسعة النطاق، وأن الحلف لن يقيم منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، بعدما طلبت كييف المساعدة لوقف القصف الروسي وفقًا لـ”العربية”.

ودعا ستولتنبرج – بعد اجتماع عاجل مع وزراء خارجية دول الحلف – روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة، كما دعا بوتين إلى إنهاء الحرب فورًا دون شروط والدخول في الحوار.

واستنكر أمين عام الناتو ما تقوم به روسيا في أوكرانيا، وقال إن ما يجري في أوكرانيا لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية، مشددًا أنهم سيجعلون روسيا تدفع ثمنًا باهظًا.

وقال إن دول الحلف رفضت طلب كييف بفرض حظر جوي فوق أوكرانيا، لكنه دعا إلى توفير المساعدات العسكرية وكل الدعم الممكن لأوكرانيا للتصدي للقوات الروسية، لكنه نفى استخدام طائرات الناتو في المجال الجوي الأوكراني أو نشر جنود للناتو في الأراضي الأوكرانية.

وكان قصف روسي، صباح اليوم، أدى إلى حريق في مبنى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، والتي تعد الأكبر من نوعها في أوروبا، ولم يلحق الحريق أضرارًا بالمعدات “الأساسية” للمحطة.