شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب هولندي شهير يعلن اعتناقه الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن لاعب كرة القدم ونجم الكرة الهولندية المعتزل، كلارنس سيدروف إسلامه، معربًا عن فرحته بدخوله الإسلام. ووجه عبر حسابه في “انستجرام”، الشكر لكل الرسائل الطيبة التي وصلته وتحتفي بانضمامه إلى الأسرة المسلمة. وأكد أنه سعيد جدًا بإنضامه إلى جميع الإخوة والأخوات المسلمين في جميع أنحاء العالم. ولد سيدورف عام 1976 في سورينام، وهي دولة في أمريكا الجنوبية كانت مستعمرة هولندية سابقة، وفي طفولته انتقل سيدورف إلى هولندا، وهناك بدأ مسيرته الكروية، وصُنف كأحد أفضل لاعبي الوسط في تاريخ أوروبا، واعتزل عام 2014.

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