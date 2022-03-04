شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: «بوتين» ينتهك مبادئ حفظ السلام والأمن بشكل صارخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، إن واشنطن ملتزمة بفعل كل ما يلزم لوقف الحرب في أوكرانيا، مشيدا بالخطوات "التاريخية" التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وأبلغ بلينكن الصحفيين في بروكسل لدى دخوله اجتماعا مع نظرائه الأوروبيين "نواجه معا حربا من اختيار الرئيس بوتين .. حرب دون استفزازات ودون مبررات .. حرب لها تداعيات مفزعة على الناس .. على الأمهات والآباء والأطفال. نرى الصور على شاشات التلفزيون. يتعين أن تتوقف الحرب".

وأضاف بلينكن، بينما كان يقف بجانب جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "نحن ملتزمون بفعل كل ما نستطيع كي تتوقف الحرب لذا فإن التنسيق بيننا أمر حيوي".

وذكر إنه إلى جانب الأخطار التي يواجهها الأوكرانيون فقد عرض الغزو الروسي للخطر المبادئ الأساسية التي أرسيت بعد حربين عالميتين وهي مهمة لحفظ السلام والأمن وهي "مبادئ ينتهكها الرئيس بوتين بشكل صارخ كل يوم".