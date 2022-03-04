شكرا لقرائتكم خبر عن لتسهيل الخدمات على المواطنين.. اعرف مزايا منظومة العدادات مسبوقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الخطة التى تقوم بها الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات؛ بذلت أجهزة الدولة جهودا حثيثة لتعميم منظومة العدادات الذكية والمسبقة الدفع بكافة المحافظات للحيلولة دون الوقوع في مشكلات وسلبيات الماضي، وترشيد الاستهلاك وكشف التلاعب والاستخدامات غير القانونية، وزيادة كفاءة الشبكات المختلفة في قطاعات الكهرباء والغاز والمياه.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر أن العدادات مسبقة الدفع هي عدادات إلكترونية رقمية لقياس معدل الاستهلاك من الـ (كهرباء- مياه- غاز) ويتم تركيبها داخل المنشأة السكنية أو التجارية، وتتيح للمستخدم إمكانية دفع قيمة الاستهلاك مقدماً، وقد تم البدء في استخدام هذه العدادات منذ عام 2011، بينما تم تعميمها في عام 2014.

ولفتت الدولة أنه وضعت الدولة تحديث وتوسيع منظومة الكهرباء والطاقة المتجددة، على قمة أولوياته منذ توليه الحكم منذ 7 سنوات، شهد خلالها قطاع الطاقة طفرة غير مسبوقة في التوجه نحو التحول الرقمي وتطبيق منظومة الشبكة الذكية بجميع قطاعات الدولة؛ لميكنة الهيئات والمؤسسات الحكومية لتكون أكثر سهولة ويسر وأكثر فعالية في تقديم الخدمات للمواطنين.