شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يبحث الهجوم الروسي على محطة «زابوريجيا» النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الجمعة الساعة 1630 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد هجوم روسيا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وكانت قوات الغزو الروسي قد استولت على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا اليوم في قتال عنيف بجنوب شرق أوكرانيا، مما أثار قلقا عالميا، لكن حريق هائلا اندلع في مبنى تدريب قريب من المحطة تم إخماده، وقال مسؤولون إن المنشأة صارت آمنة.