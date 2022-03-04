سماع عدة انفجارات متتالية بكييف

الدمام - شريف احمد - أفاد مراسل لرويترز بسماع دوي عدة انفجارات في تتابع سريع بالعاصمة الأوكرانية كييف اليوم الجمعة وانطلاق صافرات التحذير من الغارات الجوية.

محمد يوسف

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