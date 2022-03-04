فرنسا ترسل حاملة طائرات لتحسين الاستطلاع فوق دول البلطيق

باريس: أرسلت فرنسا حاملة الطائرات شارل ديغول إلى البحر البحر المتوسط، لتحسين إجراء طلعات طيران استطلاعية فوق دول البلطيق، وبولندا.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي لقناة "بي إف إم تي في" مساء الخميس، إن الحاملة، الموجودة حالياً ضمن مهمة لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، غادرت قبرص يوم الأربعاء.

وأضافت أنها ستتخذ موقعاً في البحر المتوسط يسمح للطائرات بتنفيذ مهام استطلاعية.

وشددت بارلي على أن "مهمتنا هي تنفيذ ردع صارم، وليس لدينا نوايا للحرب".

ووفق البحرية الفرنسية فإن مهمتها تعزيز الجناح الشرقي لناتو، وتأمين فرنسا والقارة الأوروبية.