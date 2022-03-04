شكرا لقرائتكم خبر عن 8 سنوات من الإنجازات.. كيف نجحت الدولة فى القضاء على المناطق غير الآمنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار 8 سنوات الماضية، نجحت الدولة بشكل كبير في القضاء على المناطق غير الآمنة، والتي كانت تشكل العديد من المخاطر والأضرار على المجتمع المصرى، استطاعت الدولة المصرية التعامل مع مشكلة المناطق غير الآمنة بشكل كبير من أجل التخلص منها، من خلال إقامة المشروعات الإسكانية الحديثة للمواطنين، وتوفير السكن الكريم لهم.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت أن الدولة المصرية استطاعت التعامل مع أزمة العشوائيات وما تم بذله من جهود لنقل الأسر من هذه المناطق إلى شقق جاهزة، ومن ثم البدء فى عملية إزالة هذه المناطق غير الآمنة وتجهيزها من جديد بشكل حضارى، وكيفية فرحة الأسر بعد الانتقال إلى اماكن حضارية للعيش فيها بدلا من العيش فى العشوائيات مؤكدين أن الدولة المصرية وفرت لهم السكن الآمن.

ولفت التقرير أنه يأتى مشروع القضاء على المناطق غير الآمنة من أبرز المشروعات التى حققت فيها الدولة المصرية نجاحا كبيرا.