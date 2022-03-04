محافظ أسوان: 2022 عام حصاد الإنجازات بمشروعات "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن مسيرة النجاحات تتواصل يوما بعد يوم داخل قرى حياة كريمة، ليكون هذا العام 2022 بمثابة عام "حصاد الإنجازات".

وأضاف أن هناك متابعة لحظية لنسب ومعدلات تنفيذ المشروعات بمختلف القرى، ويجري دوما تحفيز الشركات المنفذة للعمل على إنهاء مشروعاتها وفقا للبرامج الزمنية المحددة، ويجري على الفور دخول أى مشروع يجري الانتهاء منه للخدمة حتى يلمس المواطنين حجم الجهود وجني ثمار هذه النجاحات.

وفي هذا الإطار تابع فريق وحدة حياة كريمة برئاسة المهندس ناجح مصطفى بمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بقرية الشهامة بوادى الصعايدة بمركز إدفو، والتي زارها الرئيس السيسى في ديسمبر الماضي، وجرى المرور على أعمال رصف الطريق بدءا من مدخل الغنيمية وصولا إلى قرية الأشراف بطول 20 كم، فيما يجري حاليا العمل في التشطيبات النهائية بالمجمع الخدمي، وأيضا الزراعي بقرية الشهامة تمهيدا لتسليمهم قريبا.

بينما شهد مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة، وكذا تنفيذ أعمال الإمتداد للمناطق المحرومة، وجار استكمال الوصلات المنزلية بنسبة تنفيذ 98%، وهو الذى تواكب مع العمل فى شبكات الصرف الصحى ومحطات الرفع والمعالجة بنسبة تنفيذ 40%، وبالتوازى مع ذلك جار إنشاء مركز الشباب بالقرية وهو عبارة عن مبني إداري وملعب خماسى وسور وذلك بنسبة تنفيذ 35%، كما قام أعضاء فريق حياة كريمة بالمرور على وحدة التأمين الصحى الشامل بالقرية لمتابعة منظومة العمل بها.

واختتمت الجولة التفقدية داخل قرية الشهامة بالمرور على مكتبة الطفل والتي نفذتها مؤسسة حياة كريمة.