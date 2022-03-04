وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان مشروع تطوير كورنيش النيل السفلي

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، كورنيش النيل السفلي عقب تطويره، خلال الزيارة التي جرت اليوم الجمعة، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

و جرى خلال الجولة إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بالوزير، والتي جرى وضعها ضمن قائمة الأعلام و الرموز من أبناء بني سويف بكورنيش النيل السفلي، والذي جرى الانتهاء من تطويره، ضمن المشروع الرئاسي لتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل.

واستعرض المحافظ مع الوزير أعمال التطوير التي جرى تنفيذها بالكورنيش السفلي، وشملت باركينج بطاقة تستوعب أكثر من 90 سيارة، ومطعم من طابقين، ونافورة أرضية وأخرى راقصة، ومارينا، ومنطقة ملاهي للأطفال، ومدرجات للجمهور، ومجمعين للكافيهات ومحلات تجارية، بجانب مساحات خضراء بطول الممشى.

من جانبه أشاد وزير الأوقاف بمشروع الكورنيش الذي يحتوى على عناصر جمالية وترفيهية مميزة، و أضحى متنفسا حضاريا عظيما لأبناء بني سويف، مؤكدا على أنه يمثل إضافة هامة وحيوية لمقومات المحافظة.

رافق المحافظ والوزير خلال الجولة الدكتور عاصم سلامة، و بلال حبش نائبا المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، و اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والدكتور الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.