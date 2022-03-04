مع قرب انطلاق موسم العمرة.. الأشياء المحظور حملها على الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

‏مع قرب انطلاق موسم العمرة وبدء توافد المتوجهين إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك عبر المطارات السعودية، يسأل العديد من المعتمرين عن الأشياء المسموح بها أثناء السفر، والأخرى التي تمنع الدخول إلى الأراضي السعودية، والإيقاف من الجهات الرسمية في رحلات السفر والعودة.

وينشر "الخليج 365" التعليمات الخاصة بعدم حمل المواد الممنوعة، والتى ينبغى على المعتمر أو المسافر تجنب حملها، وهي كما يلي:

- عدم الاستجابة لأي شخص يطلب توصيل أى مستندات أو حقائب أو أمتعة.

- عدم حيازة الأدوية والمسكنات، بسبب منع السلطات السعودية وحظرها استخدام بعض الأدوية المصرح باستخدامها فى بعض الحالات المرضية داخل مصر، دون وجود روشتة من الطبيب، والفواتير الخاصة بالشراء، وعدم حملها بكميات كبيرة.

- يحظر حمل المواد القابلة للاشتعال مثل الأيروسول، وغاز التخييم، والأسلحة النارية، والذخائر، والألعاب النارية والمتفجرات، المواد الحارقة، المواد القابلة للاشتعال، المواد السامة، والغازات المضغوطة، الكواشف الكيميائية، السكاكين والخناجر والسيوف، والمواد النشطة والمشعة بموجات الراديو.

- يحظر حمل البضائع الخطرة مثل (الزئبق، والمواد السامة، المواد الممغنطة أو المواد الضارة).

- يحظر حمل الحقائب المثبت بها أجهزة الإنذار أو بطاريات الليثيوم.

- حمل ولاعات السجائر ضمن جميع الأمتعة.