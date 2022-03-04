كوريا الجنوبية تقدم 3.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى إفريقيا

اسماعيل عبد الحي - قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ وي-يونغ اليوم الجمعة، إن بلاده ستقدم 3.4 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الإفريقية هذا العام، لمساعدتها في مكافحة الجائحة.

وفي الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه خلال الدورة الخامسة للمنتدى الكوري الإفريقي المنعقد في بسيئول تحت شعار "تعزيز الشراكة الكورية الأفريقية في عصر ما بعد كورونا"، أوضح جونغ أن التبرع بجرعات اللقاح إلى الدول الإفريقية سيتم بالتنسيق الوثيق مع المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وقال وزير الخارجية الكوري: "ستسعى كوريا الجنوبية، بصفتها مركزا عالميا للقاحات، إلى توفير اللقاحات في حزمة شاملة تضم سلسلة تبريد وإمدادات طبية، لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات"، متعهدا بتعزيز التعاون الاقتصادي مع إفريقيا.

وأضاف: "ستواصل كوريا الجنوبية السعي لتطوير مصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا، من خلال زيادة مساعدتنا الإنمائية الرسمية الخاصة بالصفقة الخضراء الجديدة".

وحضر المنتدى مسؤولون رفيعو المستوى من الاتحاد الأفريقي و10 دول إفريقية، من بينهم نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مونيك نسانزاباجانوا ووزيرة خارجية السنغال أيستا تال سال.

وتبنت الدول المشاركة في المنتدى بيانا مشتركا أطلق عليه "إعلان سيئول" وخطط عمل مفصلة لتعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية وإفريقيا في السنوات الخمس المقبلة.