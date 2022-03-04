روسيا تهدّد ناشري “الأخبار الكاذبة” بالسجن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - مارس - 2022 2:33 مساءً

يواصل الكرملين اتهام وسائل الاعلام ورواد التواصل الاجتماعي بتلفيق الأخبار غير الصحيحة والكاذبة التي تستهدف قوات الجيش الروسي في عملياتها العسكرية في أوكرانيا. ويزعم المسؤولون الروس ان العديد من الأخبار المنشورة على المنصات الاعلامية خاطئة، وتأتي في اطار “بروبغندا” عالمية لاستهداف الجيش الروسي، لا سيما في الاخبار التي تفيد بأنه يقصق المباني السكنية ويستهدف المدنيين.

وفي هذا الاطار، اعتمد النواب الروس، الجمعة، نصًا يتضمن عقوبات بالسجن وغرامات شديدة لكل من ينشر “معلومات كاذبة” عن الجيش، في أوج غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ويفنّد هذا التعديل الذي اعتمده مجلس النواب الروسي (الدوما) عقوبات مختلفة على من ينشر “معلومات كاذبة” قد تودي الى “عواقب خطرة” على القوات المسلحة. وقد تصل هذه العقوبات الى السجن لمدة 15 عاما.

وينص تعديل منفصل أقر، الجمعة، أيضا على معاقبة مطلقي “الدعوات إلى فرض عقوبات على روسيا” التي تواجه إجراءات انتقامية غربية قاسية لغزوها أوكرانيا.

وتنطبق هذه النصوص على جميع السكان وليس على العاملين في الإعلام فقط. وهي تهدف إلى تعزيز الترسانة القمعية للسلطات التي تعزز سيطرتها على المعلومات في خضم هجوم على أوكرانيا.

في سياق متصل، أعلنت هيئة تنظيم وسائل الإعلام (روسكومنادزور)، الجمعة، أنها فرضت قيودا على الوصول إلى أربع وسائل إعلام مستقلة، بما فيها النسخة الروسية من ال”بي بي سي” بطلب من النيابة.

وقالت سلطة تنظيم وسائل الإعلام أن الاطلاع على المواقع الالكترونية لخدمة اللغة الروسية التابعة للبي بي سي و”دويتشه فيلي” و”ميدوزا” و”راديو سفوبودا”، الفرع الروسي لإذاعة أوروبا الحرة، اصبح “محدودا”، موضحة أن هذه القرارات اتخذت بطلب من النيابة صدر في 24 شباط/فبراير اليوم الذي بدأ فيه غزو أوكرانيا.

وفتحت الصفحات الرئيسية لـ “البي بي سي” و”دويتشه فيلي” بشكل متقطع لكن تعذر الاطلاع على بعض المقالات حول الحرب في أوكرانيا، حسب صحافيين من وكالة فرانس برس في موسكو. وتعذر الوصول إلى الصفحتين الرئيسيتين ل”ميدوزا” و”سفوبودا”.

وكانت خدمة رصد الرقابة على الانترنت “غلوبال تشيك” لاحظت ليل الخميس الجمعة وجود مشاكل في الوصول إلى هذه المواقع وكذلك “فيسبوك” التي تشهد تباطؤا منذ أيام في روسيا.