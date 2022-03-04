بلجيكا ترسل مقاتلين لمساندة الجيش الأوكراني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - مارس - 2022 2:55 مساءً

بدأت الدول الاوروبية بتزويد الجيش الاوكراني بالأسلحة والذخائر المتنوعة منذ بدء الغزو الروسي الأسبوع الماضي. وكذلك تنوي بعض الدول ارسال مقاتلين لمساندة القوات الأوكرانية في مقاومتها، في اطار الفيلق الأجنبي الذي تحدث عنه الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلنسكي” والذي سيتضمن متطوعين من الخارج للقتال إلى جانب قواته.

وفي السياق، سافر 70 بلجيكياً اليوم إلى أوكرانيا للتطوع في القتال ضد الروس.

وذكرت قناة العربية أن بعض المقاتلين حاربوا في صفوف القوات الكرواتية في حرب يوغسلافيا، وأنهم الآن في الخمسينيات من العمر.

وأفاد مراسل العربية، نقلاً عن مصدر وثيق، بأن المتطوع ضد القوات الروسية يتقاضى مكافأة تقدر بمبلغ 5000 يورو.

وكان الرئيس الأوكراني فتح المجال للأجانب للانضمام إلى قوات بلاده باعتبار أن ذلك يهدف لحماية الأمن العالمي.

الى ذلك، اشارت معلومات السلطات الأوكرانية الى أن 1000 مقاتل أجنبي قدموا طلبات للقتال في أوكرانيا ضد روسيا.

ومع بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، تعالت الدعوات في أوكرانيا للأجانب لكي ينضموا إلى قواتها والمشاركة في القتال.

في المقابل، حذّر خبراء من المخاطر التي تنطوي عليها عملية استقدام مسلحين أجانب إلى أوكرانيا، خاصة عند عودتهم إلى بلادهم مع أسلحة بالغة الخطورة مثل صواريخ “ستنغر” المضادة للطائرات.

وكان الرئيس الأوكراني دعا في بداية الحرب إلى تسليح المدنيين الأوكرانيين عبر تشريع أقره البرلمان، لمواجهة الهجوم الروسي، بالإضافة إلى استدعاء الاحتياط وفرض التجنيد الإجباري على الشباب ودعوة الأجانب للقتال.