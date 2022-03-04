ما المخاطر المتوقع حصولها بعد استهداف محطة زابوريجيا النووية؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - مارس - 2022 2:04 مساءً

اتجهت كل الأنظار اليوم إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، حيث نشب حريق وسط قصف مكثف للقوات الروسية. فماذا نعرف حتى اللحظة؟

أول الأنباء أتت من السلطات الأوكرانية التي أشارت الى أنه في حوالي الساعة 2:30 من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، اندلع حريق في مجمع الطاقة النووية، الواقع في إنيرهودار، جنوب شرق أوكرانيا.

المحطة هي الأكبر من نوعها في أوكرانيا وتحتوي على ستة من مفاعلات الطاقة النووية الـ15 في البلاد، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال المتحدث باسم المحطة، أندري توز، لشبكة CNN إن القتال توقف منذ ذلك الحين في المنطقة.

ما مدى خطورة الوضع؟

من الصعب أن نقول لأنه لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه – مثل مكان الحريق داخل المجمع، وما إذا كانت المفاعلات قد تأثرت، وما إذا كانت هناك أنظمة تبريد ثانوية وثالثية، وأكثر من ذلك.

لكن توز (المتحدث باسم المحطة) قال إن المحطة لم تتعرض لأية أضرار “خطيرة”. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نقلا عن السلطات الأوكرانية، إن الحريق لم يؤثر على أي معدات “أساسية”، ويتخذ الموظفون إجراءات للتخفيف من أي ضرر.

هل نشهد أي تسريب إشعاعي؟

لا – يقول المنظمون النوويون والهيئات الحكومية في الولايات المتحدة وأوكرانيا إن مستويات الإشعاع تبدو طبيعية في الوقت الحالي.

ما هي المخاطر وما مدى احتمالية حدوثها؟

سيكون السيناريو الأسوأ هو إذا وصل حريق أو هجوم إلى المفاعلات، وأدى إلى تعطيل نظام التبريد وتسبب في الانهيار، مما قد يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من النشاط الإشعاعي.