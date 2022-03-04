“نسائم” حرب عالمية.. ماذا يعني حظر الطيران فوق أوكرانيا إن حصل؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

عادت مناشدات المسؤولين الأوكران بفرض حظر طيران شامل فوق سماء البلاد الى الأفق، وآخرها من الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي الذي طالب حلفاءه الغربيين بإغلاق الأجواء مجددًا.

فلماذا يتردد الغرب باتخاذ هذه الخطوة، وما الذي يخشاه حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على السواء من خطوة مماثلة؟

لعل الإجابة عن هذا السؤال أتت بشكل صريح ومبسط قبل ساعات قليلة اليوم الجمعة على لسان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي أكد أن فرض منطقة حظر طيران فوق الأراضي الأوكرانية قد يشعل حربا عالمية ثالثة.

كما أوضح أن هذا القرار يعود إلى حلف الناتو وإلى الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد في الوقت عينه على أنها خطوة حادة ومتمادية، قد تدفع الوضع المتوتر أصلا بين موسكو والغرب، على خلفية الملف الأوكراني، إلى ما لا يحمد عقباه.

إلى ذلك، أضاف في مقابلة مع شبكة “سي أن أن” الأميركية، أن “الاتحاد الأوروبي ليس في حالة حرب مع روسيا، لكن الأخيرة شنت حربا ضد أوكرانيا، التي ليست عضوًا في الناتو، ولهذا السبب يجب أن نكون حذرين للغاية في تلك المسألة”.

وتابع قائلا :”نحن بحاجة إلى القيام بكل ما هو ممكن، لكن مع الأخذ في الاعتبار أن لدى الروس أسلحة نووية، ومن المهم للغاية تجنب حرب عالمية ثالثة”.

كما أوضح أن الأوروبيين يحاولون لهذا السبب التصدي بمختلف المجالات ولكن على المستوى الدبلوماسي، قائلا ” نحاول تقديم المزيد من الدعم لكييف من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن”.

يذكر أن الرئيس الأوكراني كان دعا الغرب مراراً خلال الأيام الماضية، إلى فرض منطقة حظر طيران فوق مجال بلاده الجوي من أجل منع القوات الجوية الروسية من القصف، إلا أن الدول الغربية لم تستجب.

لا سيما أن هذا الإجراء الذي يضعف التفوق الروسي جواً، يتطلب عمليات مكثفة، ويفترض أن تتم عبر طائرات تابعة للدول المنضوية في حلف شمال الأطلسي.