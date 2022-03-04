شكرا لقرائتكم خبر عن “بوتن”: الحرب مستمرة حتى يتحقق هذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مستمرة في العملية العسكرية في أوكرانيا من أجل التصدي للنازية.
وحث بوتين جيران روسيا على عدم تصعيد التوتر، مؤكدًا أنه لا نية لبلاده للإضرار بعلاقاتها مع جيرانها، وأن روسيا لا تريد “شرا” بالدول المجاورة.
ودعا بوتين الدول إلى تطبيع علاقاتها مع روسيا، متعهدًا بتنفيذ كل التزامات بلاده الاقتصادية.
وأوضح الكرملين، أنه حان الوقت لالتفاف الشعب الروسي حول بوتين، مؤكدًا أنه لا اتصالات مع البيت الأبيض لترتيب محادثات بين بوتين وبايدن.
وأشار الكرملين إلى أنه تم إبلاغ الجانب الأوكراني، سبل الخروج من الأزمة في انتظار رد فعل الجانب الأوكراني بعد جولة محادثات أمس.
من ناحية أخرى أكد الرئيس الأوكراني، أنه سيتم استخدام الأدلة في المحاكم الدولية لإدانة روسيا.
وطالبت وزارة الخارجية الأوكرانية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة بعد قصف روسيا لمنشأة “زابوريجيا” النووية.
وكشف مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه يدعم فتح تحقيق في الانتهاكات بحرب أوكرانيا.
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