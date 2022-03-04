شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأوكرانية: روسيا هاجمت منشأة “زابوريجيا” النووية عمدًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن روسيا هاجمت منشأة “زابوريجيا” النووية بشكل متعمد.

ودعت المجتمع الدولي، بضرورة فرض عقوبات أشد قسوة على روسيا بعد مهاجمة منشأة نووية.

من جانبها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن صاروخًا استهدف مبنى في منشأة “زابوريجيا” النووية.

وأوضحت أن المبنى الذي احترق في محطة “زابوريجيا” لا يوجد به مفاعل نووي، ولم تتسرب أي مواد مشعة بعد استهداف المحطة النووية.

وأفادت بإصابة 2 من رجال الأمن بجروح في استهداف المحطة، مؤكدة أنه لا قلق من إشعاعات بمحيط منشأة “زابوريجيا” النووية.

وأضافت أنه يجب تجنب التصعيد بالقرب من المنشآت النووية في أوكرانيا، وألا تمنع الحرب صيانة أنظمة الأمن في المحطات النووية.

وأشارت إلى أن تشيرنوبل و زابوريجيا تخضعان الآن لسيطرة الجيش الروسي، مطالبة روسيا وأوكرانيا بأنه يجب عدم المساومة على السلامة النووية.

فيما اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، روسيا بتعمد استهداف البنى التحتية والمناطق السكنية

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنها تسيطر على محطة “زابوريجيا” النووية، وأنها آمنة وتعمل بشكل طبيعي.