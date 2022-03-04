شكرا لقرائتكم خبر عن «الناتو» يرجّح وقوع المزيد من القتلى والدمار في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الجمعة، إن الحرب في أوكرانيا ستوقع المزيد من القتلى وتسبب المزيد من الدمار خلال الأيام المقبلة، داعيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سحب جميع القوات من أوكرانيا دون شروط. وأضاف للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بروكسل، "من المرجح أن تكون الأيام المقبلة أسوأ مع مزيد من القتلى والمزيد من المعاناة والمزيد من الدمار".