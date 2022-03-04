شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحقق في الجرائم الروسية بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الروسية في أوكرانيا وتوثيقها.

كما تم تكليف اللجنة أيضا بتحديد أسماء المسؤولين عن جرائم محتملة، حتى يتسنى محاسبتهم، في المحكمة طبقا للقرار، الذي تم تبنيه في جنيف اليوم الجمعة.

ومن بين الدول الأعضاء الـ47، بالمجلس، صوتت روسيا وإريتريا فقط ضد هذه الخطوة، بينما امتنعت 13 دولة عن التصويت.

وطبقا للقرار، "أدان المجلس بأشد العبارات الممكنة انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، الناجمة عن عدوان الإتحاد الروسي ضد أوكرانيا".

ودعا المجلس روسيا إلى أن توقف على الفور جميع أشكال القتال، بينما حث حكومة بيلاروس، على عدم الاستمرار في دعم أفعال روسيا، بأي صورة من الصور.