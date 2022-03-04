اليابان تعتزم إرسال إمدادات "دفاعية" إلى أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 مارس 2022

أعلنت اليابان عزمها "إرسال سترات واقية من الرصاص وخوذات وإمدادات دفاعية أخرى إلى أوكرانيا لمساعدتها في مواجهة القوات الروسية"، وفق ما أفادت السلطات اليابانية.



وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، للصحفيين اليوم الجمعة بأن "الشحن والتفاصيل اللوجستية الأخرى يجري الانتهاء منها بعد قرار من مجلس الأمن القومي".

وقال ماتسونو إن "طائرات قوات الدفاع الذاتي ستسلم السترات الواقية من الرصاص والخوذات والمولدات والأغذية والملابس الشتوية والإمدادات الطبية".

وأوضح ماتسونو أن "اليابان بسبب مبادئها السلمية، تقدم فقط البضائع غير الفتاكة". والشحنة المخطط لها تأتي بعد طلب من أوكرانيا.