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وزارة الدفاع الروسية: تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء أوكرانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 مارس 2022

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوضع الإنساني الكارثي يتراجع في الأراضي الأوكرانية كلها تقريبا، مشيرة إلى أنه يتدهور بسرعة.

 - تم تسليم 217 طنا من الشحنات الإنسانية المختلفة إلى أوكرانيا، وتم تنفيذ 20 عملا إنسانيا

- أكثر من 7,5 ألف أجنبي محتجزون كرهائن في مدن أوكرانية

- لقد فقد نظام كييف بالكامل تقريبا القدرة على إدارة المناطق والمقاطعات في البلاد

- تم التخطيط لـ 35 عملية إنسانية في مناطق كييف وسومي وخاركوف وخيرسون، وكذلك في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

- في مدينة سومي قام النازيون الجدد بقصف مسكن يعيش فيه طلاب هنود، وأصيب 5 أشخاص، فيما لا يزال مصير 11 غير معروف

- المسؤولون في مكتب الرئاسة الأوكرانية يرفضون المساعدة في إجلاء المدنيين من خاركوف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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