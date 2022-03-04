شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ بمؤتمر المجالس النيابية: مصر لم تدخر جهدا فى توطيد أواصر التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ كلمة مصر اليوم خلال فاعليات اليوم الثانى من مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربى.

وشدد "عبد الرازق" على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب باعتباره تعاون مبنى على التضامن الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن نجاح التعاون بين بلدان الجنوب - جنوب فى تقليل الاعتماد على برامج مساعدات البلدان المتقدمة وإحداث تحول فى ميزان القوى الدولية، مؤكدا على أهمية تعاون دول محور الجنوب - جنوب قائلا:" مصر لم تدخر جهدا في توطيد أواصر التعاون في المجالات كافة فجاء إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في عام 2013 تتويجا لهذا الجهد برفع القدرات البشرية ولتحقيق الأهداف التنموية المستدامة لدول الجنوب – جنوب وإيمانا من مصر بحق شعوب حوض النيل في التنمية".

وتابع:" وأن نهر النيل موحد لطموحات شعوب المنطقة وعامل للتعاون والالتقاء والإخاء وليس عاملا للصراع والنزاع وقدمت الوكالة المصرية للشراكة في عام 2017 منظومة مصرية تنموية تعرف باسم المبادرة المصرية للتنمية في دول "حوض النيل" لإقامة مشروعات تنموية ومن أهم إنجازاتها إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في أوغندا وإنشاء مركز للتنبؤات المناخية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإنشاء مركز مجدى يعقوب لعلاج أمراض القلب في رواندا وإصلاح محطات كهرباء في دولة بوروندي وإنشاء محطات كهرباء ووحدات غسيل كلوي في جنوب السودان".

واستكمل:" وتأتي الدبلوماسية البرلمانية على رأس اهتمامات مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في دول الجنوب – جنوب، حيث تسعى إلى مشاركة التجارب والخبرات وتعزيز برامج التعاون المشترك كما تعمل على تبني اقتراح التشريعات المختلفة والتوصيات وتقديمها إلى صانعي القرار في مختلف القضايا".

وفى نهاية كلمته وجه عبد الرازق الشكر للجانب المغربي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع الى ما فيه الخير لشعوبنا العربية والأفريقية.

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