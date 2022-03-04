شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: لسنا جزءًا من الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استبعد أولاف شولتس مشاركة الجيش الألماني بأي شكل من الأشكال في الحرب بأوكرانيا.

وقال شولتس يوم الجمعة، خلال زيارته لقيادة عمليات الجيش الألماني بالقرب من مدينة بوتسدام الألمانية: "لسنا جزءا من الصراع العسكري الدائر هناك ولن نكون كذلك... عدم مشاركة الناتو والدول الأعضاء في هذه الحرب أمر جلي بالنسبة لنا تماما".

كما أكد شولتس أن الحكومة الألمانية ستبذل كافة الجهود من أجل وقف إطلاق النار، مضيفا أنه سيُجرى استغلال كل مجال دبلوماسي متاح من أجل ذلك، وقال: "الصور التي نراها بالفعل للدمار مروعة بما فيه الكفاية، ولسنا بحاجة إلى المزيد".

وتم التخطيط لزيارة المستشار لقيادة عمليات الجيش الألماني قبل وقت طويل من بدء الحرب في أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن شولتس نفسه "معترض ضميري"، أي يعارض الخدمة العسكرية، وأكمل خدمته المجتمعية في هامبورج في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.