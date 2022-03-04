شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: لم يتم الاتفاق على وثائق معينة مع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلب الكرملين من الروس اليوم الجمعة الالتفاف حول الرئيس فلاديمير بوتين، وقال إن ما سيحدث بعد ذلك في المفاوضات بشأن أوكرانيا سيعتمد على رد فعل كييف على المحادثات التي جرت هذا الأسبوع بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إنه لم يتم الاتفاق بعد على وثائق معينة مع أوكرانيا في المحادثات لكن موسكو أبلغت الجانب الأوكراني بوجهة نظرها بشأن كيفية إنهاء الحرب.