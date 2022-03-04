العليا الأمريكية ترفض كشف أسرار الدولة في مكافحة الإرهاب

واشنطن: حكمت المحكمة العليا الأمريكية لصالح الحكومة الأمريكية التي تذرعت بأسرار الدولة لحماية معلومات معروفة أصلاً عن تعذيب في سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بعد 11 سبتمبر (أيلول)2001.

رفضت غالبية أعضاء المحكمة طلب أبو زبيدة الفلسطيني الأصل الذي أوقف في 2002 في باكستان في إطار مطاردة عناصر القاعدة، أراد متعاملان مع السي آي ايه الإدلاء بشهادتهما أمام محكمة في بولندا حيث يقول انه تعرض للتعذيب.

وكشف معلومات سجناً سرياً لوكالة الاستخبارات المركزية في هذا البلد، حتى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدانت بولندا بسببه. لكن لم تؤكد واشنطن ذلك، ولا حتى وارسو.

وذكرت المحكمة العليا في قرارها أن "حكمنا لا يهم مزاعم الإرهاب ضد أبو زبيدة" الذي لا يزال معتقلاً في قاعدة غوانتانامو دون محاكمة "ولا بمعاملته من قبل الولايات المتحدة" والتي حسب تقرير لمجلس الشيوخ أخضعته لاستجوابات عنيفة لا سيما الايهام بالغرق.

وأضافت "بطبيعة الحال لا تدعم المحكمة لا الإرهاب ولا التعذيب. لكن في هذا الملف علينا الإجابة على سؤال محدد هل وجود أو غياب سجن تابع لوكالة الاستخبارات المركزية في بولندا من أسرار الدولة؟".

وتابعت "نتفق مع الحكومة في القول إنه يمكن أحياناً حماية معلومات خرجت الى العلن".

وأوضحت "التأكيد علناً لوجود موقع لوكالة الاستخبارات المركزية في البلد يمكن أن يثني أجهزة الاستخبارات في البلدان الأخرى عن التعاون مع أجهزتنا في المستقبل".

وأعلن قاضيان في المحكمة في وثيقة منفصلة اعتراضهما على ذلك.

يقول القاضي المحافظ نيل غورسوش وزميلته التقدمية سونيا سوتومايور: "في محطات معينة علينا نحن القضاة ألا نتجاهل ما نعرفه أنه حقيقي".

وأضافا "يأخذنا هذا الملف إلى أبعد من ذلك بكثير، أبو زبيدة يطلب معلومات عن التعذيب الذي تعرض له على يد وكالة الاستخبارات. وقعت هذه الأحداث قبل عقدين من الزمن ورفعت السرية عنها منذ فترة طويلة، ورد طلبه سيحمي ربما الحكومة من إحراج طفيف، لكن لا يمكننا الادعاء أنه سيحمي أي سر".