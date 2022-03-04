السعودية تبدي استعدادها للوساطة بين أطراف الأزمة في أوكرانيا

03 مارس , 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، هاتفياً اليوم (الخميس)، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح ولي العهد السعودي موقف بلاده المعلن، ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي لإنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، مؤكداً استعداد المملكة لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.
وحول تأثير هذه الأزمة على أسواق الطاقة، جدد الأمير محمد بن سلمان حرص السعودية على توازن واستقرار أسواق البترول، منوهاً بدور اتفاق «أوبك بلس» في ذلك وأهمية المحافظة عليه.
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