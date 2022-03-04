الخارجية تبحث أوضاع العراقيين في أوكرانيا

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن حسين "أجرى إتصالاً هاتفياً مع عميد الجاليّة العراقيَّة في أوكرانيا عدنان الكاظميّ، وجرى خلال الإتصال بحث أوضاع العراقيين وسُبُل تحقيق الاستجابة الممكنة لهم خلال الظرف الراهن".وأكّد حسين، على أن "وزارة الخارجيَّة تتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في أوكرانيا وانعكاسات ذلك على أمن وسلامة الجاليّة العراقيَّة".

و استمع الوزير، وفق البيان، إلى "تفاصيل عرضها الكاظميّ والاستجابة العاجلة لمتطلبات الجاليّة من قبل وزارة الخارجيَّة والإجراءات التي اتخذتها دعماً للجاليّة".

