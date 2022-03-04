بغداد.. اليرموك تعلن عدد حالات الاختناق جراء الليلة المتربة

وقال مدير المستشفى، أحمد إسماعيل إبراهيم، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قسم الطوارئ في المستشفى استقبل 550 حالة اختناق خلال الساعات الماضية، جراء العاصفة الترابية الشديدة التي اجتاحت بغداد".

بدوره، أشار رئيس الاطباء المقيمين، رامي شاكر، وفق البيان، إلى أن "نحو 80 في المئة من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج الخاص بالأمراض التنفسية"، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة".



وشدد على أن "كوادر المستشفى أعلنت النفير لمواجهة حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية حيث تمكنت من معالجة الحالات الواردة وإخراجهم إلى منازلهم”.