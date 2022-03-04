انت الان تتابع خبر دولة عربية تحذر من 24 ساعة ساخنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت غانم، إلى أن مصر ستشهد بداية من الغد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى غدا 23 وبعد غد الأحد ستكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أن مصر ستشهد موجة حارة مدتها يوم واحد ونشاطا مثيرا ورياحا مثيرة للرمال والأتربة، وبداية من يوم الإثنين ستنخفض الحرارة بشكل ملحوظ.



وأضافت غانم، أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ، مع دخول ساعات الليل، ويكون الطقس شديد البرودة على أنحاء الجمهورية كافة، خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وتابعت أن اليوم شهد شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تكونت في الساعات المتأخرة من الليل، وبدأت في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، ولم تكن مؤثرة على حركة الطرق والمرور.